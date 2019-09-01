Россия обвинила США в нарушении договоренностей при авиаударе в Сирии

В Центре примирения враждующих сторон указали на то, что США своими действиями поставили под угрозу сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений и вовсе сорвали его

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США нанесли авиационный удар по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, не предупредив об этом Россию и Турцию, и тем самым нарушили все ранее достигнутые договоренности. Об этом заявили в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, передает «РИА Новости».

«Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его», — говорится в сообщении.

В ЦПВС сообщили, что с 06:00 по местному времени (совпадает с московским) 31 августа сирийские войска по инициативе России и Турции в одностороннем порядке объявили о прекращении огня во всей зоне деэскалации Идлиб, о чем были уведомлены все стороны конфликта. Начиная с этого времени, как указывают в центре, правительственные войска Сирии обеспечили выполнение взятых на себя обязательств. Кроме того, были прекращены боевые полеты ВКС России и ВВС Сирии.

«Вместе с тем в 15:00 31 августа США нанесли авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб», — сообщили в ЦПВС.