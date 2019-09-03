Эрдоган заявил о постепенном исчезновении Идлиба из-за авиаударов США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил авиаудар, совершенный в конце августа военными США по сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

«В результате бомбардировок США погибли около 700 мирных жителей. Конечно, там могут быть и боевики, но Идлиб постепенно исчезает. Ранее уже сравнялся с землей Алеппо. Идлиб находится в той же ситуации, что и Алеппо», — сказал он.

Эрдоган добавил, что собирается поднять тему ситуации в Идлибе на ближайшем трехстороннем саммите Россия — Турция — Иран в Анкаре 16 сентября, а также на предстоящей 74-й сессии Генассамблеи ООН, открытие которой запланировано на 17 сентября.

Турция продолжит добиваться создания в Сирии безопасной зоны, добавил он. «Мы не намерены прогонять сирийских беженцев, закрывая перед ними свои двери, но мы были бы очень рады способствовать созданию безопасной зоны», — сказал Эрдоган.