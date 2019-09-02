Госдеп назвал операцию в Идлибе целенаправленным ответом террористам

Операция США в сирийской провинции Идлиб была «точным и целенаправленным» ответом главарям группировок, связанным с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена России). Об этом ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.

«Мы видели российские комментарии относительно удара», — добавил представитель ведомства. По его словам, именно террористы несут ответственность за «планирование атак, представляющих угрозу гражданам США».

В Госдепе добавили, что российские СМИ распространяют недостоверную информацию, «вместо того, чтобы подчеркивать гуманитарный кризис, усугубляемый режимом Асада». «Это очевидная попытка отвлечь внимание от повсеместно осуждаемых авиаударов со стороны режима Асада и России по гражданским лицам в Идлибе», — отметил собеседник агентства.

По словам представителя Госдепартамента, Россия и Иран должны выполнять свои обязательства согласно резолюцию 2254 СБ ООН, а именно предоставить доступ для решения гуманитарной катастрофы, вызванной авиаударами.