Минобороны назвало фейком данные о нарушении Россией перемирия в Идлибе

Минобороны России не подтверждает информацию информационного агентства Reuters об ударах российских самолетов в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление военного ведомства.

«С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится заявлении Минобороны.

В ведомстве добавили, что информация агентства о нанесении самолетами ВКС России ударов по высоте Джебель-аль-Акрад «является очередным фейком».

Ранее Reuters сообщил о двух авиаударах по этой высоте на северо-западе Сирии, отметив, что остается неясным, свидетельствуют ли они о возвращении российской авиации и Сирии к боевым действиям. О том, что удары наносили именно российские самолеты, агентству сообщил представитель одной из повстанческих группировок.

Сирийская оппозиция согласилась на перемирие в Идлибе 2 августа. Спустя три дня правительственная армия Сирии возобновила боевые действия из-за невыполнения условий перемирия со стороны боевиков, которые обстреляли несколько населенных пунктов в сирийских провинциях Хам и Латакия.