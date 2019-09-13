Участники дебатов демократов выступили за вывод войск США из Афганистана

Претенденты на выдвижение в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии высказались в пользу вывода американских войск из Афганистана, сообщает телеканал ABC News.

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила, что от армии нельзя требовать ответа на проблемы, которые невозможно разрешить военным путем. В свою очередь, лидирующий, по данным опросов, бывший вице-президент США Джо Байден сообщил, что изначально высказывался против увеличения численности контингента в Афганистане, и обещал вернуть войска в США.

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс напомнил, что был единственным из кандидатов, проголосовавшим против войн в Ираке и Афганистане, добавив, что считает неразумным тратить на армию $750 млрд в условиях, когда невозможно понять, кто является врагом.

В конце августа источники в СМИ сообщали, что США и «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) согласовали условия вывода американских войск из Афганистана. Согласно базовому сценарию, сразу после заключения мира страну должны были покинуть 5 тыс. военных (общая численность американского военного контингента в стране — 14 тыс. военных).