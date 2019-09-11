Рядом с посольством США в Афганистане произошел взрыв

В Кабуле неподалеку от посольства США в Афганистане прогремел мощный взрыв, передает агентство Associated Press.

Возле здания дипмиссии взорвалась ракета, пострадавших нет. Власти Афганистана пока не прокомментировали инцидент, который произошел незадолго до годовщины терактов 11 сентября 2001 года в США.

5 сентября в центре Кабула произошел взрыв, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военный. Ответственность за случившееся взяло на себя запрещенное в России радикальное исламское движение «Талибан». После случившегося президент США Дональд Трамп отменил переговоры с лидерами «Талибана», которые должны были состояться 8 сентября. По его словам, он не мог продолжать их после гибели американского военного из-за действий террористической организации.

В конце августа стало известно, что Соединенные Штаты договорились с «Талибаном» об условиях вывода войск из Афганистана. По словам знакомых с ходом переговоров собеседников, базовый сценарий предусматривал, что после заключения мира страну покинут 5 тыс. военных из 14 тыс. находящихся в Афганистане.