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Вступивший в должность сахалинский губернатор назначил Карасина сенатором

Вступивший в должность губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ о назначении бывшего статс-секретаря — замминистра иностранных дел Григория Карасина сенатором от региона, сообщает ТАСС.

«Я подписываю первый указ в должности губернатора Сахалинской области о назначении Григория Карасина членом Совета Федерации по Сахалинской области», — сказал Лимаренко перед подписанием документа. Карасин в свою очередь отметил, что на новом посту сделает все, чтобы Сахалин и Курилы стали новой визитной карточкой России.

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Лимаренко заявил о планах предложить кандидатуру Карасина на пост сенатора от Сахалинской области 10 сентября, после победы на выборах губернатора региона. РБК еще в июле сообщал о планах выдвинуть замглавы МИДа в Совет Федерации.

После освобождения Карасина от должности статс-секретарем — заместителем главы МИДа был назначен Евгений Иванов, который с 2017 года занимал должность заместителя министра.

Ранее сенатором от Сахалинской области был Дмитрий Мезенцев. Весной он стал послом России в Белоруссии. 

Теги: сенатор, Совет Федерации, Сахалинская область
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