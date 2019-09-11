Власти определились с кандидатами в сенаторы от пяти регионов

Место члена палаты от Севастополя вместо Ольги Тимофеевой (комитет по международным делам) может занять председатель городского Законодательного собрания Екатерина Алтабаева. Источник РБК в севастопольских властных структурах назвал ее «человеком из команды Алексея Чалого» — популярного в городе политика, бывшего главы регионального заксобрания.
Все претенденты на мандаты Совета Федерации — представители партии «Единая Россия». В ходе выборов 8 сентября она получила большинство в 12 из избиравшихся в единый день голосования 13 заксобраний. Секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, заявил, что «Единая Россия» жахнула на этих выборах всех». В Хабаровском крае ЕР заняла третье место по количеству мандатов, проиграв ЛДПР (губернатор региона Сергей Фургал — представитель этой партии) и КПРФ.
Как подсчитал РБК, «Единая Россия» практически во всех регионах ухудшила свой «крымский» результат 2014 года.
Как ранее писал РБК, от госсобрания Республики Марий Эл в Совет Федерации выдвинется руководитель аппарата палаты Сергей Мартынов.
Кто будет представлять в Совете Федерации Хабаровский край (сейчас это Виктор Озеров, комитет по регламенту и организации парламентской деятельности) и Москву (Зинаида Драгункина, председатель комитета по науке, образованию и культуре), пока неясно.
Чтобы стать представителем региона в верхней палате Федерального собрания, кандидат должен быть избран в местное заксобрание (если речь идет о представительстве от законодательной власти) или быть включенным в тройку, представленную кандидатом в губернаторы (от исполнительной власти).
Еще 17 сенаторов должны смениться или быть переназначены по итогам губернаторских выборов 8 сентября. Из тройки кандидатов главы Волгоградской области Андрея Бочарова сенатором станет председатель Волгоградской облдумы Николай Семисотов. Он сменит Елену Попову (комитет по социальной политике).
Ранее РБК писал, что в верхнюю палату придут несколько дипломатов — покинувший 10 сентября должность заместителя министра иностранных дел Григорий Карасин (от Сахалинской области) и бывший замначальника Управления президента по общественным проектам Константин Долгов (от Мурманской области). Также места в верхней палате получат заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов (от Ставрополья) и председатель Сунженского районного совета депутатов Мухарбек Барахоев (от Ингушетии). Одним из самых молодых сенаторов станет бывший участник КВН Сангаджи Тарбаев (от Калмыкии).
Несколько сенаторов — бывший глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, Лилия Гумерова от Башкирии, Владимир Полетаев от Республики Алтай и другие — сохранят свои мандаты.
РБК направил запросы в тувинский верховный хурал, госсовет Татарстана, брянское заксобрание и избранному волгоградскому губернатору Андрею Бочарову. Председатель севастопольского заксобрания Алтабаева не ответила на звонки и сообщения РБК.