Власти определились с кандидатами в сенаторы от пяти регионов

Власти определились с кандидатами в сенаторы от пяти регионов

Стали известны основные кандидаты в Совет Федерации от пяти субъектов, где прошли выборы, — Татарстана, Тувы, Волгоградской и Брянской областей, Севастополя. Интрига сохраняется вокруг мандатов от Хабаровского края и Москвы

Геннадий Емельянов (Фото: городелабуга.рф)

После сентябрьских выборов в верхней палате Федерального собрания сменятся сенаторы от семи региональных заксобраний.

Два источника РБК в аппарате Совета Федерации сообщили, кто претендует на то, чтобы представлять четыре из них.

Место сенатора от Татарстана вместо Ильдуса Ахметзянова (член комитета по аграрно-продовольственной политике) может занять нынешний мэр Елабуги Геннадий Емельянов.

Республику Тыва вместо Оксаны Бурико (комитет по международным делам) будет представлять депутат хурала представителей города Кызыла Дина Оюн.

Представителем Брянского заксобрания в верхней палате вместо председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой (комитет по федеративному устройству) станет директор регионального департамента строительства Галина Солодун.