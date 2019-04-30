Послом России в Белоруссии назначили сенатора Мезенцева

Президент России Владимир Путин назначил послом в Белоруссии сенатора Дмитрия Мезенцева, сообщается на сайте Кремля.

Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла, а также от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией Михаила Бабича.

О предстоящем отзыве Бабича ранее сообщили источники «Коммерсанта» и РБК. Источники РБК сообщали, что основным кандидатом на пост посла России в Белоруссии был Мезенцев.

Бабич был назначен главой дипмиссии в 2018 году, тогда же он получил пост специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией.

Мезенцев входит в состав Совета Федерации с 2015 года (от исполнительной власти Сахалинской области). Его полномочия истекают в сентябре 2019 года.