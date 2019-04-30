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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Послом России в Белоруссии назначили сенатора Мезенцева

Президент России Владимир Путин назначил послом в Белоруссии сенатора Дмитрия Мезенцева, сообщается на сайте Кремля.

Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла, а также от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией Михаила Бабича.

О предстоящем отзыве Бабича ранее сообщили источники «Коммерсанта» и РБК. Источники РБК сообщали, что основным кандидатом на пост посла России в Белоруссии был Мезенцев.

Политика
Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии


Бабич был назначен главой дипмиссии в 2018 году, тогда же он получил пост специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией.

Мезенцев входит в состав Совета Федерации с 2015 года (от исполнительной власти Сахалинской области). Его полномочия истекают в сентябре 2019 года.

Ранее Мезенцев был генсекретарем Шанхайской организации сотрудничества, а также губернатором Иркутской области.

Теги: Михаил Бабич, Посол, Белоруссия
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