Замглавы МИД России Карасина выдвинут в сенаторы от Сахалина

Валерий Лимаренко, одержавший победу на выборах губернатора Сахалинской области, предложит кандидатуру заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина на пост сенатора от региона. Об этом Лимаренко сообщил ТАСС.

«Карасин», — сказал он агентству, отвечая на вопрос, кого намерен выдвинуть на пост сенатора.

Ранее о планах Лимаренко предложить Карасина на должность сенатора сообщал РБК. По словам опрошенных РБК экспертов, таким образом новый глава региона намерен активизировать в парламенте работу по защите интересов жителей Курильских островов, а также усилить вес верхней палаты в процессах межпарламентского сотрудничества.

Григорию Карасину в августе текущего года исполнилось 70 лет. Он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Поэтому на дипломата не распространяется «ценз оседлости» — требование, согласно которому выдвиженцы в Совет Федерации от региона должны прожить в нем пять лет, непосредственно предшествующих выдвижению, либо в совокупности 20 лет.