Путин передал полномочия Карасина другому замглавы МИДа

Статс-секретарем — заместителем главы МИДа назначен Евгений Иванов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Другим указом Путин освободил от должности статс-секретаря — замглавы МИДа Григория Карасина.

Иванов работает в министерстве с 1995 года, он занимал различные должности в центральном аппарате и за рубежом. В октябре 2017 года занял должность заместителя министра. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.

Карасин на дипломатической работе с 1972 года. В 1993–1996 годах возглавлял департамент информации и печати МИДа, с 2005 по 2010 год был послом в Лондоне. Должность статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел он занял в 2005 году. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.