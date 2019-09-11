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«Нафтогаз» сообщил о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Украина потребует у «Газпрома» компенсацию, если компания будет настаивать на заключении контракта на прежних условиях. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, передает украинское издание «Сегодня».

«[...] В случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери», — заявил он. Витренко добавил, что в случае продолжения транзита газа через территорию Украины «Нафтогаз» не будет пересматривать тарифы и не станет требовать от «Газпрома» выплаты компенсации в размере $11–14 млрд.

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Основанием для выплаты компенсации является действующий контракт «Нафтогаза Украины» с «Газпромом», согласно которому украинская сторона может потребовать пересмотра тарифа на транзит.

В 2021 году Стокгольмский арбитраж начнет рассмотрение конфликта между компаниями по делу о транзитном контракте, сумма исковых требований «Нафтогаза» к «Газпрому» составляет $11,58 млрд.

В конце июля Витренко уже заявлял о планах «Нафтогаза» потребовать компенсацию на случай прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года. Срок действия заключенного в 2009 году контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года. В начале августа Европейский союз предложил России и Украине заключить десятилетний контракт. Позже глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (анбандлинг) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией.

Теги: Нафтогаз, Украина, газ
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