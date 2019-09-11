«Нафтогаз» сообщил о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

«Нафтогаз» сообщил о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Украина потребует у «Газпрома» компенсацию, если компания будет настаивать на заключении контракта на прежних условиях. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, передает украинское издание «Сегодня».

«[...] В случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери», — заявил он. Витренко добавил, что в случае продолжения транзита газа через территорию Украины «Нафтогаз» не будет пересматривать тарифы и не станет требовать от «Газпрома» выплаты компенсации в размере $11–14 млрд.

Основанием для выплаты компенсации является действующий контракт «Нафтогаза Украины» с «Газпромом», согласно которому украинская сторона может потребовать пересмотра тарифа на транзит.

В 2021 году Стокгольмский арбитраж начнет рассмотрение конфликта между компаниями по делу о транзитном контракте, сумма исковых требований «Нафтогаза» к «Газпрому» составляет $11,58 млрд.