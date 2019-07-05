«Нафтогаз» в случае прекращения транзита газа потребует компенсации

Украинская компания заинтересована в том, чтобы природный газ из России поступал в Европу через ее транспортные системы, и в случае прекращения такого транзита с 2020 года будет добиваться возмещения в международных судах

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«Нафтогаз» планирует обратиться в международный суд с требованием компенсации на случай прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года. Об этом исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко написал в своем Facebook.

Он ответил на критику главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и указал, что Киев заинтересован в том, чтобы сохранить транзит российского газа по газотранспортной инфраструктуре республики на прозрачных условиях и с учетом европейского законодательства.

«Мы будем продолжать занимать консолидированную с Европой конструктивную позицию на переговорах о продлении транзита. Мы хотим, чтобы транзит был. Но если транзита не будет из-за политической позиции <...> то через международный арбитраж мы будем требовать компенсацию. На это у нас есть достаточно юридических оснований», — отметил топ-менеджер «Нафтогаза».

Срок действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского газа, заключенного в 2009 году, истекает в конце 2019 года. С 2014 года газовые корпорации ведут о нем судебные споры в международных инстанциях. Определенности с дальнейшими перспективами поставок и транзита пока нет. Пока не назначена и дата следующего раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Евросоюзом о дальнейшем транзите.