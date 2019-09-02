Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией

Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией

Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности». Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляцию вел украинский телеканал «Громадьске ТВ».

«Для нас приоритетом есть «Нафтогаз», анбандлинг, подписание соглашения на транзит газа…», — заявил Оржель. По словам главы Минэнерго, в ведомстве определяют, какая модель лучшая и ведут обсуждение с американскими партнерами.

«Выберем лучшую модель, максимально быстрая сертификация, нам надо выходить в полной боевой готовности на переговоры с российской стороной», — добавил министр.