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НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
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Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией

Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности». Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляцию вел украинский телеканал «Громадьске ТВ».

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«Для нас приоритетом есть «Нафтогаз», анбандлинг, подписание соглашения на транзит газа…», — заявил Оржель. По словам главы Минэнерго, в ведомстве определяют, какая модель лучшая и ведут обсуждение с американскими партнерами.

«Выберем лучшую модель, максимально быстрая сертификация, нам надо выходить в полной боевой готовности на переговоры с российской стороной», — добавил министр.

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Алексей Оржель с 2006 года работал в Национальном регуляторе в сфере энергетики, в 2014 году перешел в частный бизнес. В 2019 году его избрали депутатом Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа».

Контракт на транзит российского газа через Украину был заключен в 2009 году, он истекает 31 декабря 2019 года. В конце июля глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия предложила продлить его действие на год. В начале августа Европейский союз предложил России и Украине заключить 10-летний контракт.

В конце августа 2019 года США, Польша и Украина подписали соглашение о газовом сотрудничестве. Документ предусматривает превращение Польши в газовый хаб, откуда американский сжиженный природный газ (СПГ) сможет поступать в соседние государства.

Теги: Украина, Минэнерго Украины, транзит газа, переговоры
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