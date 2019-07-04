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В «Нафтогазе» предупредили о полном прекращении транзита газа в 2020 году
Перебои ограничатся не только первым кварталом следующего года, предупредил один из директоров украинской компании. Однако подготовка к прекращению транзита оказалась под угрозой, добавил он
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Вопрос транзита российского газа через Украину не может быть решен только между «Газпромом» и «Нафтогазом», заявил директор по развитию бизнеса украинской газовой компании Юрий Витренко в Facebook. По его мнению, спор двух сторон обусловлен политикой, а не экономикой.

«Также замечу, что, к сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года», — написал Витренко. Ранее другой менеджер «Нафтогаза», Андрей Фаворов, заявил, что перебои с транзитом могут произойти в первом квартале.

К прекращению транзита нужно готовиться, но подготовке мешает «ошеломляющее падение» собственной добычи газа, пишет ниже Витренко. Он приводит следующие цифры: в июне 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го суточная добыча газа в «Укргаздобыче» упала на 9,2%.

Топ-менеджер также пишет, что российское руководство хочет лишить Украину доходов от транзита «в качестве наказания за европейский выбор и независимость» страны. Компания попытается сохранить транзит газа, «но без потери реальной независимости Украины», добавил Витренко.

Компенсации за потерю транзита российского газа Киев намерен добиться в Стокгольмском арбитраже.

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Россия и Украина заключили контракт на транзит газа в 2009 году сроком действия до 31 декабря 2019-го. С 2014 года стороны ведут по нему судебные споры. Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года обязал украинскую компанию выплатить российской $2 млрд за поставленный газ, а российскую — $4,63 млрд украинской за недопоставку. «Газпром» обжаловал решение суда, Украина из-за отказа Москвы платить начала арестовывать активы «Газпрома» в Европе.

В июне 2019 года министр энергетики Александр Новак заявил, что «Газпром» предложил «Нафтогазу» заключить мировое соглашение. Член правления российской компании Сергей Кузнец позднее сказал, что пойти на мировую было предложено еще в январе, но Украина отказалась.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: «Нафтогаз», «Газпром», транзит газа
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