В «Нафтогазе» предупредили о полном прекращении транзита газа в 2020 году

В «Нафтогазе» предупредили о полном прекращении транзита газа в 2020 году

Перебои ограничатся не только первым кварталом следующего года, предупредил один из директоров украинской компании. Однако подготовка к прекращению транзита оказалась под угрозой, добавил он

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Вопрос транзита российского газа через Украину не может быть решен только между «Газпромом» и «Нафтогазом», заявил директор по развитию бизнеса украинской газовой компании Юрий Витренко в Facebook. По его мнению, спор двух сторон обусловлен политикой, а не экономикой.

«Также замечу, что, к сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года», — написал Витренко. Ранее другой менеджер «Нафтогаза», Андрей Фаворов, заявил, что перебои с транзитом могут произойти в первом квартале.

К прекращению транзита нужно готовиться, но подготовке мешает «ошеломляющее падение» собственной добычи газа, пишет ниже Витренко. Он приводит следующие цифры: в июне 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го суточная добыча газа в «Укргаздобыче» упала на 9,2%.

Топ-менеджер также пишет, что российское руководство хочет лишить Украину доходов от транзита «в качестве наказания за европейский выбор и независимость» страны. Компания попытается сохранить транзит газа, «но без потери реальной независимости Украины», добавил Витренко.

Компенсации за потерю транзита российского газа Киев намерен добиться в Стокгольмском арбитраже.