Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах

Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по правам человека.

Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов 10 сентября рассмотрела замечания Росгвардии и МВД по проекту разработанной правозащитниками Памятки для журналистов, освещающих публичные мероприятия.

В частности Росгвардия предложила обязать журналистов носить опознавательные жилеты, соблюдать конфиденциальность информации по отношению к военным и их семьям, а также выполнять требования, предусмотренные ст. 8 и 9 Закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации, а также выполнения требований военнослужащих и сотрудников Росгвардии».

МВД, в свою очередь, предложило включить в памятку напоминание о недопустимости провокаций в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также об обязанностях, этических принципах журналистов и запретах, предусмотренных законом.