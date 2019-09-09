Генпрокурор Украины заявил «рука не дрогнет» об аресте Порошенко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка готов потребовать ареста экс-главы государства Порошенко прямо на заседании парламента. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

По его словам, в Раде нет неприкасаемых и в случае необходимости он будет «не просить, а требовать» ареста Порошенко. «Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Скажем так — рука не дрогнет», — отметил он.

Ранее Верховная рада Украины приняла поправки в Конституцию об исключении из закона нормы, согласно которой депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Рады. За эти изменения проголосовали 373 депутата, поправки вступят в силу уже с января будущего года.

Кроме того, в июле Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации чиновников, работавших во власти с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Под его действие может попасть в том числе экс-президент Петр Порошенко.