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Starbucks $110 (+16,69%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20 Купить
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Генпрокурор Украины заявил «рука не дрогнет» об аресте Порошенко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка готов потребовать ареста экс-главы государства Порошенко прямо на заседании парламента. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

По его словам, в Раде нет неприкасаемых и в случае необходимости он будет «не просить, а требовать» ареста Порошенко. «Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Скажем так — рука не дрогнет», — отметил он.

Ранее Верховная рада Украины приняла поправки в Конституцию об исключении из закона нормы, согласно которой депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Рады. За эти изменения проголосовали 373 депутата, поправки вступят в силу уже с января будущего года.  

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Кроме того, в июле Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации чиновников, работавших во власти с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Под его действие может попасть в том числе экс-президент Петр Порошенко.   

Бывший президент Украины Петра Порошенко стал фигурантом 13 уголовных дел. Все они касаются возможной легализации доходов, полученных преступным путем, и вмешательства в работу судей. По всем делам Порошенко проходит в статусе свидетеля. 6 сентября экс-президент в очередной раз не явился по вызову на допрос в Госбюро расследований страны.

Теги: Генпрокуратура Украины, Петр Порошенко, арест
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