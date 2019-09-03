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Доллар/Рубль ₽67 (+0,31%) прогноз ING к 02.09.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
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Против экс-спикера Рады Парубия завели новое уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины открыло новое уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права. Об этом сообщают «Украинские новости».

Уголовное дело было заведено по решению Шевченского районного суда Киева 20 августа по ч. 4 ст. 157 УК Украины (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя). Подробности обвинения агентство не приводит.

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28 августа украинский юрист Андрей Портнов сообщил, что Госбюро завело уголовное дело в отношении Парубия по фактам трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Тогда произошли столкновения между сторонниками движения «Антимайдан»и проукраинскими активистами. В результате беспорядков на Куликовом поле, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще несколько сотен пострадали.

Теги: Андрей Парубий, Верховная рада, Украина
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