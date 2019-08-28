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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,55%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Юрист заявил о деле против спикера Рады из-за пожара в Одессе в 2014 году

Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия по фактам трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, где в 2014 году погибли 48 человек. Об этом сообщил в своем в Telegram-канале украинский юрист Андрей Портнов.

«Государственное бюро расследования отреагировало на мое заявление об организации Парубием массовой казни в Одессе 02 мая 2014 года. Впереди активные следственные действия и наше пристальное процессуальное внимание», — говорится в сообщении.

Портнов отметил, что данное расследование станет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности.

Политика
Националисты провели шествие в центре Одессы в годовщину трагедии 2 мая

Речь идет о столкновениях между пророссийскими сторонниками движения «Антимайдан»и проукраинскими активистами движения «Евромайдан», произошедших в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда в результате беспорядков на Куликовом поле, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще несколько сотен пострадали.

По случаю пятой годовщины трагедии в текущем году Генпрокуратура Украины объявила о подозрениях по этому делу в отношении бывших чиновников украинского Министерства внутренних дел. Как предположили в ведомстве, бывшее руководство одесского главка полиции и экс-начальник полка патрульной службы общественной безопасности во время трагедии в Доме профсоюзов ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Отмечалось, что дело о массовых беспорядках 2 мая 2014 года ведут подразделения нацполиции.

Тогда же мониторинговая миссия ООН по правам человека обратила внимание на то, что в пятую годовщину случившегося, 2 мая 2019 года, виновные в трагедии так и не были определены. «Можно предположить, что у властей не было реального интереса привлечь ответственных к ответу», — говорилось в аналитической записке представителей миссии.

Теги: Андрей Парубий, Одесса
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