Юрист заявил о деле против спикера Рады из-за пожара в Одессе в 2014 году

Юрист заявил о деле против спикера Рады из-за пожара в Одессе в 2014 году

Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия по фактам трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, где в 2014 году погибли 48 человек. Об этом сообщил в своем в Telegram-канале украинский юрист Андрей Портнов.

«Государственное бюро расследования отреагировало на мое заявление об организации Парубием массовой казни в Одессе 02 мая 2014 года. Впереди активные следственные действия и наше пристальное процессуальное внимание», — говорится в сообщении.

Портнов отметил, что данное расследование станет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности.

Речь идет о столкновениях между пророссийскими сторонниками движения «Антимайдан»и проукраинскими активистами движения «Евромайдан», произошедших в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда в результате беспорядков на Куликовом поле, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще несколько сотен пострадали.