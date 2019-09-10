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Медведев вспомнил о неполноценном положении России в G8

Россия никогда не была полноценным членом G8, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя возможность возвращения страны в международное объединение.

«Это такой специфический формат. Я принимал в нем неоднократно участие... Скажу так: нас в «восьмерку» в полном объеме никогда и не пускали», — заявил он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По мнению премьера, формату G8 недостает легитимности. «В современном мире такого рода ограниченные по составу участников форматы не способны принимать решения, имеющие существенное значение для развития человечества, для решения глобальных вопросов, которые стоят в повестке дня», — считает Медведев.

Премьер считает, что если России поступит предложение вернуться в «восьмерку», его можно будет рассмотреть. Однако, отметил Медведев, ему «странно слышать», когда иностранные партнеры говорят о возврате российской стороны в международное объединение, если она «исправится». «По-моему, президент [США Дональд] Трамп сказал правильную вещь: только надо спросить у России, а надо ли России это», — заключил он.

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Формат G8 существовал c 1998 года, в объединение входили Россия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. После присоединения Крыма к России в 2014 году участники международного клуба отказались приехать на запланированный в Сочи саммит и собрались в Брюсселе без российской стороны. После этого международный клуб сократился до формата G7.

На саммите «семерки», который прошел в августе в Биаррице, Трамп предложил пригласить на следующую встречу G7 в 2020 году российского президента Владимира Путина, однако лидеры международного объединения его не поддержали. Власти Франции отмечали, что пригласить Россию в «семерку» было бы неуместно до того как будет решен вопрос украинского кризиса. Похожую точку зрения выражали и в Германии. В Кремле же говорили, что Москва не считает возвращение в международное объединение самоцелью.

Теги: Дмитрий Медведев, G8, G7
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