Медведев вспомнил о неполноценном положении России в G8

Россия никогда не была полноценным членом G8, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя возможность возвращения страны в международное объединение.

«Это такой специфический формат. Я принимал в нем неоднократно участие... Скажу так: нас в «восьмерку» в полном объеме никогда и не пускали», — заявил он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По мнению премьера, формату G8 недостает легитимности. «В современном мире такого рода ограниченные по составу участников форматы не способны принимать решения, имеющие существенное значение для развития человечества, для решения глобальных вопросов, которые стоят в повестке дня», — считает Медведев.

Премьер считает, что если России поступит предложение вернуться в «восьмерку», его можно будет рассмотреть. Однако, отметил Медведев, ему «странно слышать», когда иностранные партнеры говорят о возврате российской стороны в международное объединение, если она «исправится». «По-моему, президент [США Дональд] Трамп сказал правильную вещь: только надо спросить у России, а надо ли России это», — заключил он.