Лавров заявил об «уходе жизни вперед» от G8

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,13 +0,14 EUR Бирж. 73,53 +0,02 Brent 59,63 +1,45% USD Нал. 66,47 65,61 EUR Нал. 73,83 72,97 USD ЦБ 65,97 +0,37 EUR ЦБ 73,40 +0,77 EUR/USD 1,1120 -0,0015 BTC/USD Бирж. 10 359,00 +218,00 IMOEX 2 661,75 +0,04% RTSI 1 268,35 -0,01% DJIA 25 628,90 -2,37% Nasdaq 7 751,77 -3,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Детский мир ₽120 (+33,81%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+10,82%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Walt Disney $160 (+18,67%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+33,81%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+10,82%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Walt Disney $160 (+18,67%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 65,97 (+0,37) Quote, 12:39
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 73,4 (+0,77) Quote, 12:39
Россияне заняли два первых места в рейтинге лучших вратарей НХЛ Спорт, 13:54 Конец гегемонии доллара и проблемы Litecoin: главное из мира криптовалют Крипто, 13:47 Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале Общество, 13:40 Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами населения Общество, 13:36 Лавров назвал два условия проведения встречи в «нормандском формате» Политика, 13:34 Правозащитники пожаловались в ЕСПЧ на дело о восьми пропавших дагестанцах Общество, 13:20 Неосторожное поручительство: как теряют деньги аффилированные кредиторы Pro, 13:17 Mastercard и кинотеатр «Пионер» провели спецпоказ для детского хосписа Партнерский материал, 13:16 Росстат указал на более актуальные данные по дефициту мужчин в регионах Общество, 13:15 Лавров заявил об «уходе жизни вперед» от G8 Политика, 13:08 ЦИК Абхазии назначила дату второго тура выборов президента Политика, 13:01 ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале Экономика, 12:56 Путин освободил Яковенко от должности посла в Великобритании Политика, 12:51 Черчесов назвал состав сборной России на сентябрьские игры отбора ЧЕ-2020 Спорт, 12:33
Политика ,  
0 
Лавров заявил об «уходе жизни вперед» от G8
После ликвидации «Большой восьмерки» Россия ни разу не просила вернуться в это объединение и не собирается этого делать, отметил министр

Россия не была инициатором дискуссии о возвращении к G8, которая шла на полях саммита G7 во Франции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает корреспондент РБК.

«Ни разу за все эти годы [с момента ликвидации формата G8] мы не затрагивали тему «восьмерки» с кем бы то ни было [из международных партнеров]», — заявил Лавров. По его словам, позиция России вырабатывалась без намерений участвовать в G8, но тут «вдруг западные коллеги вспомнили о «восьмерке».

«Россия никого ни о чем не просила и никаких обращений не делала и не собирается делать. Жизнь ушла далеко вперед», — заявил министр, отметив, что Москва «не уклоняется от контактов» и работает в других форматах, включая G20, БРИКС, ШОС, ООН.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможность возвращения России в G8, напомнил, что это не самоцель.

«Президент Владимир Путин является сторонником налаживания отношений со всеми странами «семерки», с рядом стран у нас позитивные контакты», — указал Песков журналистам.

Саммиты «Большой семерки» проходят с 1973 года. В 1997-м формат трансформировался в «восьмерку», после того как в американский Денвер на саммит впервые пригласили президента России Бориса Ельцина. С тех пор страна участвовала в каждом новом саммите. Это продлилось до 2014 года, когда после присоединения Крыма к России, участники снова вернулись к формату G7.

Идею возвращения формата G8 с участием России мировые лидеры стали активно обсуждать с середины августа. По данным CNN, с такой инициативой во время телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом выступил изначально французский лидер Эмманюэль Макрон. Тот с предложением согласился и позже уже озвучил идею публично. К ней с критикой отнеслись многие западные лидеры, в частности глава Европейского совета Дональд Туск. По его мнению, вместо России на саммит лучше пригласить Украину.

Авторы: Константин Ткаченко, Евгений Пудовкин, Анна Трунина
Теги: G8, саммит G7
Материалы по теме
Эмоции саммита G7 в Биаррице. Фоторепортаж
Политика
Меркель назвала условие возвращения России в формат G7
Политика
Кремль понадеялся на здравый смысл у всех стран G7 в отношениях с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter