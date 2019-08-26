Лавров заявил об «уходе жизни вперед» от G8

После ликвидации «Большой восьмерки» Россия ни разу не просила вернуться в это объединение и не собирается этого делать, отметил министр

Россия не была инициатором дискуссии о возвращении к G8, которая шла на полях саммита G7 во Франции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает корреспондент РБК.

«Ни разу за все эти годы [с момента ликвидации формата G8] мы не затрагивали тему «восьмерки» с кем бы то ни было [из международных партнеров]», — заявил Лавров. По его словам, позиция России вырабатывалась без намерений участвовать в G8, но тут «вдруг западные коллеги вспомнили о «восьмерке».

«Россия никого ни о чем не просила и никаких обращений не делала и не собирается делать. Жизнь ушла далеко вперед», — заявил министр, отметив, что Москва «не уклоняется от контактов» и работает в других форматах, включая G20, БРИКС, ШОС, ООН.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможность возвращения России в G8, напомнил, что это не самоцель.

«Президент Владимир Путин является сторонником налаживания отношений со всеми странами «семерки», с рядом стран у нас позитивные контакты», — указал Песков журналистам.