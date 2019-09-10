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Starbucks $110 (+16,38%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20 Купить
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Политика ,  
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Управделами президента опровергло работу в структуре «осведомителя ЦРУ»

Бывший российский чиновник Олег Смоленков, которого, по данным СМИ, завербовали США и вывезли за рубеж, не работал в Управлении делами президента России. Об этом РБК сообщила официальный представитель Управделами Елена Крылова.

«Смоленков не являлся сотрудником Управления делами президента России», — сказала она.

Политика
CNN узнал о секретной эвакуации осведомителя США в правительстве России

Днем ранее, 9 сентября, телеканал CNN сообщил об операции 2017 года, когда США организовали выезд высокопоставленного чиновника из российских государственных структур за пределы страны. По данным телеканала, на протяжении нескольких лет перед этим чиновник был одним из самых высокопоставленных осведомителей ЦРУ под прикрытием.

По данным источников «Коммерсанта», речь идет об Олеге Смоленкове, который в разное время работал в администрации президента, аппарате правительства и в российском посольстве в Вашингтоне. Собеседники The New York Times указывают, что именно Смоленков помог ЦРУ в расследовании дела о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы и в расследовании дела о взломе серверов Национального комитета Демократической партии.

Президент США Дональд Трамп говорил, что ему не известно об истории с вывезенным из России американским спецагентом.

Теги: управделами президента, ЦРУ
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