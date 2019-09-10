Трамп ответил на данные о секретной эвакуации осведомителя США из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает ничего об истории с вывезенным из России в 2017 году американским спецагентом. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, трансляцию выступления вел телеканал Fox.

«Я ничего об этом не знаю. Вижу, что ЦРУ великолепно ответило. Все, что сказали в ЦРУ, меня устраивает», — сказал он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников администрации Трампа сообщил, что в 2017 году спецслужбы США провели секретную спецоперацию. По данным канала, они вывезли из России своего тайного агента, являвшегося одним из наиболее высокопоставленных чиновников в российском правительстве.

Один из собеседников отметил, что причиной стали опасения из-за неправильного обращения с секретными разведданными со стороны Трампа и его администрации, что могло разоблачить агента.