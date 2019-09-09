Кремль заявил о надежде на расследование вмешательства Facebook в выборы

Кремль заявил о надежде на расследование вмешательства Facebook в выборы

Кремль надеется, что специальная комиссия Госдумы проведет непредвзятое расследование возможного вмешательства в выборы со стороны Google и Facebook. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Оставим это на усмотрение комиссии. Мы надеемся, что будет абсолютно непредвзятое рассмотрение этого вопроса, со всеми нюансами и аспектами», — отметил он.

Спецкомиссию по изучению фактов вмешательства западных стран в выборы создали в Госдуме в начале августа.

Ранее первый замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что «у него нет сомнений» в том, что корпорация Google может оказывать влияние на избирателей. По его словам, это делается в преддверии президентских выборов в стране в 2024 году. Кроме того, Роскомнадзор усмотрел нарушения в том, что на рекламных площадках компаний Google и Facebook за день до проведения единого дня голосования распространялась политическая реклама.