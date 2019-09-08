В ЦИК заподозрили Google в «оттачивании инструментов» к думским выборам

Первый заместитель Центральной избирательной комиссии Николай Булаев предположил, что Google может оказывать влияние на избирателей в России. Это, по его мнению, происходит «точечно», передает ТАСС.

«Про Google — я думаю, что на самом деле многое из того, что там есть, можно отнести к тем материалам, которые точечно влияют на человека, делающего выбор. Когда это влияет, я уверен, что это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела», — сказал Булаев.

Член ЦИК заявил, что у него «нет сомнений» в том, что у Google «[есть] желание вмешаться в наши дела и сейчас оттачиваются какие-то инструменты и механизмы». По его мнению, все это делается в преддверии парламентских выборов 2021 года и президентских 2024 года.

Помимо ЦИК, в нарушениях российского избирательного права крупные интернет-компании обвиняет и Роскомнадзор. Надзорное ведомство сочло нарушениями то, что на рекламных площадках Google и Facebook в «день тишины» в России распространялась политическая реклама.