Дума создаст комиссию для расследования вмешательства в российские выборы

России нужно открытое расследование об иностранном вмешательстве в местные выборы, считают в Госдуме. Парламентские фракции договорились о создании специальной комиссии, которая его проведет

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В Государственной думе создадут комиссию, которая изучит факты иностранного вмешательства в выборы в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Предложение создать такую комиссию ранее выдвинули руководители фракций «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ, теперь его поддержали и в «Единой России».

«Фракция «Единая Россия» считает заслуживающим поддержки предложение <…> провести расследование иностранного вмешательства в выборы в нашей стране и во внутриполитическую жизнь России, создать для этого специальную межфракционную комиссию», — заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По его словам, теперь решение о формировании межфракционной комиссии будет принимать Совет Госдумы на внеочередном заседании. Инициативу созвать такое заседание «Единая Россия» также поддерживает, добавил он.

По словам Исаева, результаты этого открытого парламентского расследования, проведенного с привлечением экспертов и заинтересованных ведомств, затем будут представлены обществу.