Facebook ответила на обвинения во вмешательстве в выборы в России

Facebook ответила на обвинения во вмешательстве в выборы в России

Представитель пресс-службы Facebook прокомментировал РБК обвинения Роскомнадзора, который заявил, что соцсеть, а также Google и принадлежащий ему YouTube, распространяли политическую рекламу в день тишины.

«Ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент на Facebook», — отметил представитель пресс-службы. Он также добавил, что в случае, если компания получает обращение о нарушении местного законодательства, его рассматривают и принимают соответствующие меры.

Ранее обвинения также прокомментировала Google. Компания указала, что поддерживает ответственную политическую рекламу, а также ожидает, что она будет соответствовать местным законодательным требованиям.

Выборы разного уровня во всех российских регионах прошли в единый день голосования 8 сентября. Роскомнадзор в этот день заявил, что на рекламных площадках в Google и Facebook фиксировались случаи распространения политической рекламы в день тишины (7 сентября). Как отметили в ведомстве, подобные действия можно рассматривать как вмешательство во внутренние дела России и проведение выборов.