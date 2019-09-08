Утонувший на Кипре двухлетний мальчик оказался гражданином Украины

Утонувший на Кипре двухлетний мальчик был гражданином Украины, а не России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Кипр.

«Как в итоге удалось выяснить, погибший мальчик был гражданином Украины», — сказали в российском посольстве.

Ранее СМИ сообщили, что двухлетний ребенок из России утонул в бассейне частного дома на северо-западе Кипра. Издание Phileleftheros писало, что инцидент произошел вечером 7 сентября в городе Хрисохус. Родители нашли ребенка в бассейне без сознания в 17:45 по местному времени. Скорая помощь, прибывшая на место, не смогла спасти мальчика.

Издание Kathimerini со ссылкой на полицию сообщало, что погибший мальчик постоянно проживал со своей семьей в деревне Аргака.

В августе в турецком городе Бодрум 12-летняя девочка из России нырнула в бассейн, где ее руку засосало в трубу для циркуляции воды. Девочку госпитализировали в критическом состоянии. По словам врачей, она четыре раза пережила клиническую смерть. Россиянка умерла в больнице.