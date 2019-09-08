СМИ сообщили об утонувшем трехлетнем россиянине на Кипре

Трехлетний ребенок из России утонул в бассейне одного из частных домов на северо-западе Кипра. Об этом сообщает Phileleftheros.

Трагедия произошла вечером в субботу, 7 сентября, в городе Хрисохус. По данным издания, 2,5-летнего ребенка без сознания нашли родители в бассейне примерно в 17:45 по местному времени. Прибывшая на место ЧП скорая помощь не смогла его спасти.

Как пишет Kathimerini со ссылкой на полицию, речь идет о мальчике, постоянно проживающем со своими родителями и двумя братьями и сестрами в деревне Аргака.

Ранее в турецком Бодруме 12-летняя россиянка нырнула в бассейн, где ее руку засосало в трубу, через которую обеспечивалась циркуляция воды. Девочка скончалась в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.