Российский турист утонул во Вьетнаме

Российский турист утонул во время плаванья на пляже в Муйне во Вьетнаме. Об этом сообщает вьетнамская газета Vnexpress.

Дежурный дипломат Генконсульства России в Хошимине подтвердил РБК, что россиянин скончался во Вьетнаме. «Факт смерти подтвержден, [мужчина] 1973 года рождения», — сообщил он. Для уточнения подробностей дипломат попросил обратиться к консулу.

Как пишет газета, погибший — 46-летний россиянин Александр Колосков. Его обнаружили туристы в примерно в 100 м от берега. Спасти его не удалось. Тело опознала жена. По ее словам, мужчина направился на пляж сразу после завтрака.

В июне СМИ сообщили о том, что российский турист утонул на пляже острова Чанг в восточной провинции Трат в Таиланде. По данным портала Thaiger, в день инцидента купание на пляже было запрещено из-за сильных волн. Мужчину обнаружили в воде лицом вниз в 300 м от берега. Его доставили в больницу, где он скончался. По словам супруги, погибший получил удар волной и не смог выбраться из воды.