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AbbVie $77 (+16,37%) прогноз CFRA к 24.07.20
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Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции

В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей. Об этом сообщила «Фонтанка», информацию подтвердили РБК в Генконсульстве России в Анталье.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел в отеле Sunhill в Бодруме. Со слов ее матери, девочка нырнула, и ее руку засосало в трубу, через которую обеспечивалась циркуляция воды в бассейне. Отец ребенка и другие гости пытались вытащить руку девочки, но сделать этого не смогли, даже когда сотрудники отеля отключили работающий насос. «Тогда он и еще семь человек сломали трубу, и вытащили ее [девочку] вместе с куском трубы на руке», — рассказала мать ребенка «Фонтанке».

«Информацию подтверждаем [об инциденте с 12-летней девочкой]. Сейчас занимаемся уточнением подробностей. Она находится в больнице», — сообщили РБК в Генконсульстве России в Анталье.

По данным «Фонтанки», девочку доставили в больницу города Денизли. С того момента, как девочку достали из воды, она не приходила в сознание.

Генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза ранее говорил, что число смертей российских туристов в Турции исчисляется десятками. Наиболее частыми причинами смерти становятся злоупотребление алкоголем, несоблюдение техники безопасности на воде.

В июне 2019 года Турцию посетили 1,036 млн россиян, что стало рекордным показателем по меньшей мере за 19 лет.

Теги: бассейн, Турция, новости РБК
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