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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Политика ,  
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Польcкий журналист заявил о необходимости диалога с Россией

Польше необходимо наладить отношения с Россией, так как Варшава от отсутствия диалога теряет намного больше Москвы. Об этом заявил польский журналист Лукаш Гадзала в газете Rzeczpospolita.

«Мы забываем, что диалог и стремление заключить соглашение всегда находятся в интересах небольших стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более сильным государством не сулит для них ничего хорошего», — написал Гадзала.

Польский журналист отметил, что западные власти в последнее время все чаще идут на диалог с Россией, в то время как Польша сохранила плохие отношения с ней и не предпринимает никаких действий, чтобы исправить положение. Права ли Варшава в своих спорах с Москвой или нет, имеет второстепенное значение, заявил Гадзала. По его мнению, важен только конечный результат, то есть сможет ли Польша поддерживать хорошие отношения «с большим и важным соседом». «Если мы не можем, это в первую очередь наша проблема, потому что Россия теряет гораздо меньше из-за отсутствия хороших отношений, нежели мы», — заявил Гадзала.

Ранее другой польский журналист, Матеуш Пискорский, назвал Варшаву врагом российской государственности. Он заявил, что мероприятия, организованные в Польше в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны, — «антироссийский спектакль». По мнению журналиста, они демонстрируют попытку Варшавы подорвать историко-международное самосознание России.

1 сентября в Польше прошли памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. На них не пригласили Россию, сославшись на ее незаинтересованность в сохранении «духа исторической правды», однако представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства» получили приглашения.

Глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия не будет давать зеркальный ответ на действия Польши. Российские власти, в отличие от польских, никогда не станут «спекулировать на священной памяти погибших во Второй мировой войне», сообщил он.

Теги: Польша, журналист
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