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Политика ,  
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В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды». Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал радиостанции Maryja.

Он отметил, что на празднование приглашены представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства» (туда входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). Россия, по его словам, не фигурирует ни в одном из этих форматов.

Дипломат добавил, что десять лет назад на празднование годовщины начала Второй мировой войны пригласили Владимира Путина, сейчас позвали президента США Дональда Трампа. Представитель польского МИДа назвал такое решение «сменой подхода к историческим вопросам».

Кроме того, в Варшаву приедет президент Украины Владимир Зеленский, визит, которого, по словам дипломата, «является исторической правдой». «Чем больше этой правды и исторической целостности будет в заявлениях президентов, тем лучше» — заключил замминистра иностранных дел Польши.

Политика
Польша назвала неуместным присутствие Путина на годовщине Второй мировой

В феврале польский МИД предлагал пригласить на празднования Путина, однако затем Варшава отказалась от такого плана. Решение польских властей российский МИД воспринял «с недоумением». «Свой замысел польские власти обосновывают некими «современными реалиями», игнорируя историческую логику», — заявила Москва.

В июле вице-премьер страны Яцек Сасин назвал неуместным присутствие Путина на мероприятиях, посвященных годовщине начала Второй мировой войны. Он добавил, что считает российского президента «лидером страны, которая применяет вооруженную агрессию в отношении своих соседей». По словам Сасина, «было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается с соседями такими же методами».

Теги: Польша, Вторая мировая война, годовщина
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В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
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