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Нарышкин пообещал не «зеркалить» отказ приглашать Путина в Польшу

Россия не будет «зеркально» отвечать на действия Польши, которая не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Об этом «Известиям» заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. 

По его словам, российские власти, в отличие от польских, никогда не станут «спекулировать на священной памяти погибших во Второй мировой войне».  

Он также добавил, что российский народ «хранит память о каждом, кто сражался с нашим общим врагом». «Не вижу смысла проводить здесь границы — память о поколении победителей объединяет сегодня все цивилизованное человечество», — отметил он.   

Нарышкин подчеркнул, что желанным гостем на торжествах, посвященных 75-летию Великой Победы, будет «каждый, кто с уважением относится к нашей общей исторической памяти».   

В польском городе Велюнь 1 сентября прошли мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Приглашения на них получили представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства». Россия не была приглашена.    

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сообщил, что отказ в приглашении российского лидера на мероприятия связан с тем, что Москва не заинтересована в сохранении «духа исторической правды». 

Ранее участие в мероприятиях 9 мая 2020 года в Москве подтвердили 17 зарубежных лидеров, среди которых президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Кроме того, Москва намерена пригласить на празднование 75-летия Победы президента Украины Владимира Зеленского.  

Теги: Сергей Нарышкин, Польша, Вторая мировая война
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