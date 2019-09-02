Нарышкин пообещал не «зеркалить» отказ приглашать Путина в Польшу

Россия не будет «зеркально» отвечать на действия Польши, которая не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Об этом «Известиям» заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По его словам, российские власти, в отличие от польских, никогда не станут «спекулировать на священной памяти погибших во Второй мировой войне».

Он также добавил, что российский народ «хранит память о каждом, кто сражался с нашим общим врагом». «Не вижу смысла проводить здесь границы — память о поколении победителей объединяет сегодня все цивилизованное человечество», — отметил он.

Нарышкин подчеркнул, что желанным гостем на торжествах, посвященных 75-летию Великой Победы, будет «каждый, кто с уважением относится к нашей общей исторической памяти».

В польском городе Велюнь 1 сентября прошли мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Приглашения на них получили представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства». Россия не была приглашена.