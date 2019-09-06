Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

Мероприятия, организованные в Польше в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны, — «антироссийский спектакль». Они показывают, что Варшава пытается подорвать историко-международное самосознание России и является врагом ее государственности, пишет польский журналист и политик Матеуш Пискорский в еженедельнике Myśl Polska.

«В символической сфере Варшава последовательно выполняет задачу подрыва исторической и международной самобытности современной России. Хотя она и не добивается видимых успехов в этой области, однако позиционирует себя как последовательного врага российской государственности как таковой, который не признает никаких правил», — пишет польский журналист.

По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава. Однако он добавляет, что с 2019 года многие лидеры не посчитали нужным участвовать в нем, в частности, это Дональд Трамп, «ключевые представители Евросоюза», а также лидеры Армении и Белоруссии.

Пискорский отмечает, что провокационные попытки Варшавы Москва воспринимает как агрессию на символическом уровне. «Терпеливость российской стороны и ее выдержка перед лицом провокационных действий, предпринимаемых очередным руководством Польши, поистине огромна», — добавляет журналист.

1 сентября в Польше прошли торжества по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. На памятные мероприятия не пригласили Россию, сославшись на ее незаинтересованность в сохранении «духа исторической правды». При этом приглашения получили представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства».