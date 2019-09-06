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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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Политика ,   Сделано для агрегаторов 
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Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

Мероприятия, организованные в Польше в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны, — «антироссийский спектакль». Они показывают, что Варшава пытается подорвать историко-международное самосознание России и является врагом ее государственности, пишет польский журналист и политик Матеуш Пискорский в еженедельнике Myśl Polska.

«В символической сфере Варшава последовательно выполняет задачу подрыва исторической и международной самобытности современной России. Хотя она и не добивается видимых успехов в этой области, однако позиционирует себя как последовательного врага российской государственности как таковой, который не признает никаких правил», — пишет польский журналист.

По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава. Однако он добавляет, что с 2019 года многие лидеры не посчитали нужным участвовать в нем, в частности, это Дональд Трамп, «ключевые представители Евросоюза», а также лидеры Армении и Белоруссии.

Пискорский отмечает, что провокационные попытки Варшавы Москва воспринимает как агрессию на символическом уровне. «Терпеливость российской стороны и ее выдержка перед лицом провокационных действий, предпринимаемых очередным руководством Польши, поистине огромна», — добавляет журналист.

1 сентября в Польше прошли торжества по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. На памятные мероприятия не пригласили Россию, сославшись на ее незаинтересованность в сохранении «духа исторической правды». При этом приглашения получили представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства». 

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Глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Россия не будет «зеркально» отвечать на действия Польши, которая не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. По его словам, российские власти, в отличие от польских, никогда не станут «спекулировать на священной памяти погибших во Второй мировой войне».

Теги: Польша, журналист, Вторая мировая война
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