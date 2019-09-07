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Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Совет Европы поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной

Совет Европы (СЕ) поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной. Об этом заявил генсек организации Турбьерн Ягланд, сообщается на сайте СЕ.

«Совет Европы приветствует освобождение заключенных Россией и Украиной. Это обнадеживающий шаг на пути к примирению двух государств — членов СЕ и важный элемент минского процесса», — сказал он.

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Ягланд добавил, что Совет Европы готов помочь Москве и Киеву в процессе примирения на основе принципов Европейской конвенции по правам человека.

В субботу, 7 сентября, Россия и Украина обменяли по 35 заключенных с каждой стороны. В Москву прилетели журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении малайзийского самолета в Донбассе Владимир Цемах.

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В Киев прибыли 24 украинских моряка, задержанных в ноябре прошлого года у Керченского пролива, и получивший в России 20 лет колонии режиссер Олег Сенцов.

Президент США Дональд Трамп назвал обмен первым гигантским шагом к миру. Французский президент Эмманюэль Макрон также заявил, что обмен стал решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога. МИД России отметил готовность новой украинской администрации к компромиссу, а также ее здравый подход. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первый шаг в обмене заключенными был очень сложным.

Теги: Совет Европы, Украина, обмен заключенными
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