Совет Европы поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной

Совет Европы поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной

Совет Европы (СЕ) поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной. Об этом заявил генсек организации Турбьерн Ягланд, сообщается на сайте СЕ.

«Совет Европы приветствует освобождение заключенных Россией и Украиной. Это обнадеживающий шаг на пути к примирению двух государств — членов СЕ и важный элемент минского процесса», — сказал он.

Ягланд добавил, что Совет Европы готов помочь Москве и Киеву в процессе примирения на основе принципов Европейской конвенции по правам человека.

В субботу, 7 сентября, Россия и Украина обменяли по 35 заключенных с каждой стороны. В Москву прилетели журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении малайзийского самолета в Донбассе Владимир Цемах.