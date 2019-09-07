Яшин вышел на свободу после 10 суток ареста

Незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Илью Яшина отпустили из спецприемника, где он отбывал административный арест. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«В спецприемнике все гадали, кто выйдет на свободу раньше — Кокорин с Мамаевым или я. Один ноль в мою пользу. Всем привет, я снова в строю», — написал он.

Яшина задержали 28 августа сразу после выхода из спецприемника, где он отбывал административный арест. Ему в пятый раз назначили наказание в виде ареста сроком на десять суток. В этот раз ему вменили призывы к несанкционированной акции в Москве 3 августа 2019 года.

До этого оппозиционера арестовывали сроком на десять суток 29 июля, 30 июля, 8 августа и 20 августа. Каждый раз его обвиняли в организации несанкционированных акций 14 и 27 июля (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Несогласованные митинги в Москве 14, 27 июля и 3 августа проходили в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Яшин выдвигал свою кандидатуру, но Мосгоризбирком и ЦИК отказали политику в регистрации из-за большого количества брака в собранных подписях.