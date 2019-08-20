Выборы в Мосгордуму , 20 авг, 13:42
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Илью Яшина арестовали четвертый раз подряд
Троицкий районный суд города Москвы дал десять суток ареста муниципальному депутату по Красносельскому округу Москвы Илье Яшину. Об этом РБК сообщили в суде.
Яшина обвинили в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) после участия в несогласованной акции 27 июля в Москве.
Это уже четвертый арест оппозиционера. Ранее десятидневные аресты назначали Яшину Хамовнический, Троицкий и Щербинский районные суды.
Несанкционированные митинги 14, 27 июля и 3 августа проходили в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Яшин также собирался принять в них участие, однако Центризбирком отказал ему в регистрации из-за большого процента брака в подписях.