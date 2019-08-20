Илью Яшина арестовали четвертый раз подряд

Илью Яшина арестовали четвертый раз подряд

Троицкий районный суд города Москвы дал десять суток ареста муниципальному депутату по Красносельскому округу Москвы Илье Яшину. Об этом РБК сообщили в суде.

Яшина обвинили в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) после участия в несогласованной акции 27 июля в Москве.

Это уже четвертый арест оппозиционера. Ранее десятидневные аресты назначали Яшину Хамовнический, Троицкий и Щербинский районные суды.

Несанкционированные митинги 14, 27 июля и 3 августа проходили в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Яшин также собирался принять в них участие, однако Центризбирком отказал ему в регистрации из-за большого процента брака в подписях.