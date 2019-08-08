Яшина вновь арестовали за организацию акции 14 июля

Хамовнический суд Москвы арестовал председателя Красносельского совета депутатов Илью Яшина на десять суток. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе добавили, что арест связан с событиями, произошедшими 14 июля. На своей странице в Facebook Яшин отметил, что ему присудили третий за две недели арест. «Выяснилось, что привлекают меня за 14 июля, когда люди собирались у мэрии и Мосгоризбиркома с требованиями регистрации независимых кандидатов», — добавил он. Яшин отметил, что его назвали организатором несогласованной акции.

При этом он заявил, что 30 июля Троицкий суд уже приговорил его к аресту по этому же нарушению. «30 июля Троицкий суд уже признал меня виновным в этом нарушении и отправил под арест. Я напомнил суду, что дважды наказывать за один эпизод прямо запрещено Конституцией», — написал Яшин.

Первый приговор Яшину за организацию несанкционированной акции 14 июля (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) был вынесен 30 июля. Тогда его также приговорили к 10 суткам ареста. За день до этого Щербинский суд Москвы приговорил муниципального депутата к десяти суткам ареста за организацию несогласованного митинга 27 июля. Накануне акции к Яшину приходили с обысками.