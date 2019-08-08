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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+23,99%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Яшина вновь арестовали за организацию акции 14 июля

Хамовнический суд Москвы арестовал председателя Красносельского совета депутатов Илью Яшина на десять суток. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе добавили, что арест связан с событиями, произошедшими 14 июля. На своей странице в Facebook Яшин отметил, что ему присудили третий за две недели арест. «Выяснилось, что привлекают меня за 14 июля, когда люди собирались у мэрии и Мосгоризбиркома с требованиями регистрации независимых кандидатов», — добавил он. Яшин отметил, что его назвали организатором несогласованной акции.

При этом он заявил, что 30 июля Троицкий суд уже приговорил его к аресту по этому же нарушению. «30 июля Троицкий суд уже признал меня виновным в этом нарушении и отправил под арест. Я напомнил суду, что дважды наказывать за один эпизод прямо запрещено Конституцией», — написал Яшин.

Общество
Митинг обернулся беспорядком

Первый приговор Яшину за организацию несанкционированной акции 14 июля (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) был вынесен 30 июля. Тогда его также приговорили к 10 суткам ареста. За день до этого Щербинский суд Москвы приговорил муниципального депутата к десяти суткам ареста за организацию несогласованного митинга 27 июля. Накануне акции к Яшину приходили с обысками.

Несанкционированные митинги 14, 27 июля и 3 августа проходили в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Теги: Илья Яшин, арест, митинги
Материалы по теме
Яшину дали десять суток ареста за организацию акции протеста 14 июля
Общество
Яшина арестовали на 10 суток за организацию несогласованного митинга
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