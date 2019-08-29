Илья Яшин получил пятый десятидневный арест подряд

Муниципальный депутат по Красносельскому округу Илья Яшин получил пятый подряд административный арест на 10 суток. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Тверского суда. Его арестовали по статье об организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

«Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — сообщили в суде.

Накануне, 28 августа, Яшина задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал свой четвертый административный арест. В этот раз ему вменили призывы к несанкционированной акции, которая прошла в Москве 3 августа 2019 года.

До этого оппозиционера арестовывали 29 июля, 30 июля, 8 августа, 20 августа. Десятидневные аресты назначали Яшину Хамовнический, Троицкий и Щербинский районные суды. Каждый раз ему вменялась организация несанкционированной акции — 14 или 27 июля (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), после отбытия наказания его задерживали на выходе из спецприемника.

Несанкционированные митинги 14, 27 июля и 3 августа проходили в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Яшин также собирался выдвинуть свою кандидатуру, Мосгоризбирком отказал ему в регистрации из-за большого процента брака в подписях.