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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Иран задержал в Персидском заливе судно с контрабандным топливом

Береговая охрана Ирана задержала в Персидском заливе судно по подозрению в контрабанде топлива. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на командующего военно-морскими силами провинции Хормозган Хосейна Дехки.

По данным командующего, с судна изъяли 283,9 тыс. л контрабандного дизельного топлива. На борту находились 12 граждан Филиппин. Как сообщает портал IRIB, судно было арестовано в двух милях от города Сирик.

В начале августа иранские пограничники задержали второй за месяц иностранный танкер в Персидском заливе. По данным СМИ, судно следовало в одну из арабских стран с контрабандным топливом на борту. Всего на нем находилось 700 тыс. л топлива.

До этого, в июле, Иран задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Экипаж состоял из 23 человек, среди них были граждане Индии, России, Филиппин и Латвии. Часть из них позднее отпустили.

Тегеран объяснил задержание тем, что танкер не соблюдал международные нормы, а именно столкнулся с иранским рыболовецким судном и не ответил на сигнал бедствия. После этого европейские страны задумались над созданием коалиции для защиты от Ирана нефтяных танкеров, проходящих в Ормузском проливе, передавал Reuters.

Теги: Иран, танкер, Персидский залив
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Иран задержал в Персидском заливе второй за месяц иностранный танкер
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе
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