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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах выросло до 43 человек

Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 43 человек. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Сорок три человека погибло, по официальным подсчетам, и ожидается, что это число значительно возрастет, поскольку многие пропали без вести», — сообщила пресс-секретарь премьер-министра государства Эрика Уэллс Кокс.

На островах Абако и Гранд-Багама в помощи нуждаются около 70 тыс. человек. 

6 сентября стихия достигла побережья США в районе Северной Каролины. В настоящее время ураган Дориан понижен до первой категории с максимальной скоростью ветра 150 км/ч.

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Синоптики показали видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»

Тропический ураган «Дориан» обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра достигала 298 км/ч. 2 сентября ураган ослабел до четвертой категории, а 3 сентября — до третьей. Первой жертвой урагана на Багамах стал семилетний ребенок. Из-за приближающейся стихии режим чрезвычайной ситуации ввели в штатах Южная Каролина, Джорджия, Флорида и Вирджиния.

Как заявлял 31 августа президент США Дональд Трамп, за последние десятилетия «Дориан» может стать одним из самых серьезных ураганов. Из-за надвигающейся стихии американскому лидеру пришлось отменить визит в Польшу по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Теги: Багамские острова, ураган
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