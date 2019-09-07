Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах выросло до 43 человек

Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах выросло до 43 человек

Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 43 человек. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Сорок три человека погибло, по официальным подсчетам, и ожидается, что это число значительно возрастет, поскольку многие пропали без вести», — сообщила пресс-секретарь премьер-министра государства Эрика Уэллс Кокс.

На островах Абако и Гранд-Багама в помощи нуждаются около 70 тыс. человек.

6 сентября стихия достигла побережья США в районе Северной Каролины. В настоящее время ураган Дориан понижен до первой категории с максимальной скоростью ветра 150 км/ч.