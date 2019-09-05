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Доллар/Рубль ₽65 (-1,48%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+16,36%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
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Мантуров оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но может осложнить достижение целевых показателей по производству и экспорту продукции. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«Если у нас задача стоит увеличивать объем производства и увеличивать экспорт, то при традиционной трехсменной системе работы, я думаю, что будет просто физически тяжело выполнить все показатели, ну, а так, наверное, все возможно», — заявил министр.

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Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал главные условия перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, россияне должны эффективнее работать и больше зарабатывать. Позднее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что переход на четырехдневку возможен через 40-50 лет.

Впервые о возможности перевода российской экономики на четырехдневную рабочую неделю заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на конференции по труду в Женеве. Позже сокращение продолжительности рабочей недели при сохранении зарплат поддержали профсоюзы. Глава правительства поручил Минтруду до 30 сентября оценить влияние четырехдневки на производительность труда и социальную сферу.

По данным проведенного в июне ВЦИОМом опроса, почти половина россиян (48%) не поддерживают идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю из-за страха потерять в деньгах. При этом Медведев отмечал, что уровень зарплат должен сохраниться.

Теги: Денис Мантуров, Минпромторг, четырехдневная рабочая неделя
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