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Политика ,  
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Роухани подтвердил планы Ирана сократить обязательства по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Роухани подтвердил, что в пятницу, 6 сентября, Тегеран начнет реализацию третьей фазы сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщает телерадиокомпания IRIB News Agency.

Роухани также отметил, что в рамках третьего этапа сокращения ядерных обязательств Исламская Республика откажется выполнять положения ядерной сделки относительно исследований в сфере атома, обозначенных в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). «Иран готов полностью вернуться к ядерной сделке, если остальные участники соглашения будут выполнять свои обязательства», — сказал иранский лидер.

Ранее глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о планах страны начать реализацию третьей фазы сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 6 сентября. Он также сообщил, что Иран не намерен реализовывать третий шаг по сокращению обязательств по СВПД и отменит два предыдущих в том случае, если Евросоюз выполнит свои обязательства до 5 сентября. В частности, речь идет об условиях продажи иранской нефти, а также возврата выручки за нее. Глава иранского МИДа также предупреждал о возможном отказе Тегерана от значительной части своих обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения не примут меры по разработке механизмов, позволяющих европейским предпринимателям сотрудничать с Ираном без опасения попасть под санкции со стороны США.

Иран заключил соглашение по ядерной программе с Россией, США, Китаем, Францией, ФРГ и Великобританией в 2015 году. Сделка предусматривает отказ Ирана от производства оружейного плутония и сокращение объемов обогащенного урана в обмен на снятие санкций западных стран и Совета Безопасности ООН. Однако ситуация вокруг обострения обострилась в связи с тем, что в мае прошлого года президент США объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении санкций против Ирана. Впоследствии ЕС начал разработку механизмов, позволяющих европейским предпринимателям сотрудничать с Ираном без опасения ограничений со стороны Вашингтона.

В начале мая Иран объявил об отказе прекращения выполнения ряда условий СВПД относительно запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тогда Тегеран заявил, что, если в течение 60 дней другие страны не выполнят свои обязательства, «особенно в банковской сфере и в области нефтяных месторождений», он предпримет еще ряд шагов.

После отказа иранской стороны исполнять часть сделки президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Ирана, затрагивающие производство стали, алюминия, меди и железа в Исламской Республике.

Теги: Хасан Роухани, ядерная сделка по Ирану, соглашение
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