Иран назвал дату нового сокращения своих обязательств по ядерной сделке

Иран начнет реализацию третьей фазы сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 6 сентября. Об этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью телеканалу «Росссия 24».

«Мы всегда оставляем дорогу открытой для дипломатии. Наш третий ответный шаг тоже готов, в среду господин президент объявит о нем. Я, в свою очередь, сообщу об этом госпоже Могерини, и в пятницу мы приступим к его выполнению», — сказал Зариф. Он также отметил, что Иран не будет реализовывать третий шаг по сокращению обязательств по СВПД и даже отменит два предыдущих при условии, если Евросоюз выполнит свои обязательства до 5 сентября. В частности, это касается условий по продаже иранской нефти, а также о возврате выручки за нее.

Зариф добавил, что если третья фаза все таки будет реализована, иранская сторона намерена продолжать переговоры, потому она хочет «не разрушать, а лишь исправить европейские ошибки».

СВПД — соглашение между Ираном, США, Россией, КНР, Великобританией, Франицей и Германией по иранской ядерной программе. Оно предусматривает отказ Тегерана от производства оружейного плутония и сокращение объемов обогащенного урана в обмен на снятие санкций западных стран и Совета Безопасности ООН. В мае 2018 года Трамп объявил о выходе США из СВПД и восстановлении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран отказался исполнять отдельные условия соглашения, в частности, договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды, используемой в ядерных реакторах.