Депутаты новой Рады дали присягу на верность Украине

В Киеве начала работу Верховная рада девятого созыва, передает корреспондент РБК. Перед началом работы все депутаты в соответствии с процедурой принесли присягу.

Текст присяги зачитывал самый пожилой депутат этого созыва — Юлий Иоффе, от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». После подписания депутатами текста присяги, около 13:00 мск, должно начаться первое заседание нового состава украинского парламента.

Девятый созыв Верховной рады был избран в результате досрочных выборов, которые прошли 21 июля. Победу на них одержала партия действующего президента Владимира Зеленского — «Слуга народа». Она завоевала 43,16% голосов избирателей, что в сумме с итогами выборов в одномандатных округах дало ей 254 места из 450. «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко получила 13,05% голосов и 43 мандата, партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,18% голосов и 26 мандатов. Еще две партии, прошедшие в украинский парламент, — «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10% и 25 мандатов) и «Голос» Святослава Вакарчука (5,82% и 20 мандатов).