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PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Политика ,  
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Офис Зеленского приготовился отстранить Кличко от власти в Киеве
Офис президента Украины намерен в ближайшее время добиться смещения Виталия Кличко с постов мэра Киева и главы городской администрации, говорят источники РБК
Виталий Кличко​ (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

Администрация нового президента Украины будет добиваться смещения Виталия Кличко с постов мэра Киева и главы городской администрации, рассказал РБК собеседник в партии президента и подтвердил источник, близкий к Зеленскому. По словам собеседника РБК в партии «Слуга народа», решение сместить Кличко с должности главы городской администрации с правительством уже согласовано. Кличко сместят в ближайшее время, уверен он.

Офис Зеленского попросил кабинет министров освободить Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в среду, 24 июля. Но администрация будет добиваться, чтобы Кличко не остался и в должности мэра Киева, так как к нему у нового руководства Украины «большие претензии», говорит источник РБК в партии. Претензии к Кличко связаны с тарифами на выдачу разрешений на строительство, говорят два собеседника РБК, близких к руководству «Слуги народа».

«История с рухнувшим Шулявским мостом — яркий пример того, к чему приводит раздача бюджетных денег своим знакомым», — объяснял ранее один из собеседников РБК. Мост на Шулявском путепроводе в Киеве обрушился 27 февраля.

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Приоритетным кандидатом на пост нового главы горадминистрации оба собеседника РБК называют прошедшего на выборах в новый состав Рады гендиректора принадлежащего Игорю Коломойскому телеканала «1+1» Александра Ткаченко.

Правовая коллизия заключается в том, что на данный момент глава Киева возглавляет и горадминистрацию, то есть совмещает законодательную и исполнительную функции, констатирует украинский юрист Алексей Бебель. Он напоминает, что в столице подобное уже происходило при Леониде Черновецком (был киевским городским главой в 2006–2012 годы). Решение о разделении полномочий принял в 2010 году экс-президент Украины Виктор Янукович. Однако на досрочных перевыборах мэра Черновецкий неожиданно снова переизбрался, обойдя кандидата от президента, напоминает Бебель.

Разделить эти две должности теоретически президент может своим указом о назначении главы администрации. Главы администраций напрямую подчиняются президенту. По закону о местных государственных администрациях президент может уволить главу КГГА как по представлению кабмина, так и самостоятельно, и самостоятельно назначить любого кандидата, продолжает юрист.

А вот чтобы снять с должности киевского городского главу, требуется провести выборы, говорит Бебель. Назначать перевыборы главы Киева — прерогатива Верховной рады. По закону о местных выборах Украины Рада может назначить досрочные выборы главы Киева не позже чем за 90 дней до окончания срока полномочий горадминистрации Киева. Пройти досрочные выборы должны в течение 60 дней с момента назначения.

Кличко уже заявил о желании идти на новые выборы мэра.

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «РБК Украина» на вопрос, планирует ли президент разделить должности мэра и главы КГГА, лишив Кличко реальной власти, ответил, что «не хочет, чтобы в госбюджете, в местном бюджете воровали».

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«У меня есть договоренность, что мэр Киева демонстрирует открытую, честную, прогосударственную позицию в экономических и политических вопросах и в интересах граждан города Киева. И тогда мы примем кадровое решение по нему», — говорил он в интервью, опубликованном 1 июля. То, что происходило до сих пор, Богдану «не нравится», сказал он, упомянув связь Кличко с предпринимателем Вадимом Столаром. «Пока я здесь, я не настроен брать какие-то взятки и не настроен разрешать кому-то брать взятки», — добавил глава офиса президента.

Одновременно избранным главой Киева и назначенным председателем Киевской городской государственной администрации Кличко является с 2014 года.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Виталий Кличко, Украина, Владимир Зеленский, Киев
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