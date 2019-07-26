Офис Зеленского приготовился отстранить Кличко от власти в Киеве

Офис президента Украины намерен в ближайшее время добиться смещения Виталия Кличко с постов мэра Киева и главы городской администрации, говорят источники РБК

Виталий Кличко​ (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

Администрация нового президента Украины будет добиваться смещения Виталия Кличко с постов мэра Киева и главы городской администрации, рассказал РБК собеседник в партии президента и подтвердил источник, близкий к Зеленскому. По словам собеседника РБК в партии «Слуга народа», решение сместить Кличко с должности главы городской администрации с правительством уже согласовано. Кличко сместят в ближайшее время, уверен он.

Офис Зеленского попросил кабинет министров освободить Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в среду, 24 июля. Но администрация будет добиваться, чтобы Кличко не остался и в должности мэра Киева, так как к нему у нового руководства Украины «большие претензии», говорит источник РБК в партии. Претензии к Кличко связаны с тарифами на выдачу разрешений на строительство, говорят два собеседника РБК, близких к руководству «Слуги народа».

«История с рухнувшим Шулявским мостом — яркий пример того, к чему приводит раздача бюджетных денег своим знакомым», — объяснял ранее один из собеседников РБК. Мост на Шулявском путепроводе в Киеве обрушился 27 февраля.

Приоритетным кандидатом на пост нового главы горадминистрации оба собеседника РБК называют прошедшего на выборах в новый состав Рады гендиректора принадлежащего Игорю Коломойскому телеканала «1+1» Александра Ткаченко.