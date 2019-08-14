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ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
General Motors $68 (+71,85%) прогноз Citigroup к 17.07.20
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Политика ,  
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Действующее украинское правительство не станет увольнять Кличко

На Украине действующий кабмин не будет рассматривать увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», — пояснил Рябчук.

Политика
Администрация Зеленского попросила уволить Кличко

В июле офис президента Украины Владимира Зеленского попросил кабинет министров освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.

Источники, близкие к партии президента «Слуга народа», рассказывали РБК, что планируется сместить Кличко с поста главы города в ближайшее время, у президента есть к нему претензии. Возможным вариантом называлось возвращение к разделению полномочий градоначальника на мэра с номинальными обязанностями и на главу администрации города. О намерении партии инициировать подобный законопроект ранее сообщал канал «112 Украина».

Кличко, комментируя свою возможную отставку, говорил, что обсудил вопрос с Зеленским. «Разделение полномочий разрушает самоуправление. В этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху спустят человека без каких-либо обязательств перед ними», — сказал он.

Кличко с 2014 года является избранным главой Киева и назначенным председателем Киевской городской государственной администрации.

Теги: Виталий Кличко, Киев, городская администрация
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Администрация Зеленского попросила уволить Кличко
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