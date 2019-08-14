Действующее украинское правительство не станет увольнять Кличко

На Украине действующий кабмин не будет рассматривать увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», — пояснил Рябчук.

В июле офис президента Украины Владимира Зеленского попросил кабинет министров освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.

Источники, близкие к партии президента «Слуга народа», рассказывали РБК, что планируется сместить Кличко с поста главы города в ближайшее время, у президента есть к нему претензии. Возможным вариантом называлось возвращение к разделению полномочий градоначальника на мэра с номинальными обязанностями и на главу администрации города. О намерении партии инициировать подобный законопроект ранее сообщал канал «112 Украина».