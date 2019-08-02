Кличко сравнил себя с «английской королевой»

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью «РБК-Украина» заявил, что лишение его функций главы городской администрации может превратить его в «английскую королеву».

С поста главы Киевской городской администрации, который Кличко занимает параллельно с креслом мэра, его пытается сместить офис Владимира Зеленского. По мнению мэра украинской столицы, после этого он может стать исключительно номинальной фигурой. «Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой», просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?» — сказал он в интервью.

Кличко подчеркнул, что в соответствии с принципами конституции страны и их пояснениями, которые дал конституционный суд, избранный горожанами мэр должен быть одновременно главой и законодательной и исполнительной власти. «Я в данной ситуации не конфликтую, я отстаиваю закон, конституцию и право киевлян избирать городскую власть. В понимании киевлян мэр города несет ответственность за все, что происходит в столице. Точка», — объяснил он свою позицию. Кличко пояснил, что лишившись статуса главы горадминистрации он потеряет влияние на бюджет столицы и не сможет реализовывать проекты, с которыми шел на выборы. «Такого нет ни в одном цивилизованном городе мира, ни в одной европейской стране. Это нонсенс», — заявил политик.

О том, что в ближайшее время Кличко может быть смещен со своих постов, говорили источники РБК в партии «Слуга народа» и близкие к президенту Украины. 25 июля офис Зеленского попросил кабинет министров освободить Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). На фоне этого о политическом союзе с Кличко объявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.