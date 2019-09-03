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Сургутнефтегаз ₽41,97 (+19,44%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
Селигдар ₽10 (+7,53%) прогноз QBF к 02.09.20 Купить
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Мосгорсуд объяснил сокращение срока ареста Яшину на 50 минут

Мосгорсуд не сократил, а уточнил срок наказания для муниципального депутата по Красносельскому округу Ильи Яшина, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Тверской суд 29 августа назначил в качестве наказания Яшину за призывы к несанкционированной акции 3 августа арест на десять суток, сегодня слушалась апелляция на это решение.

«[Суд] не сократил, а подправил период исчисления ареста. Сроки исчисления административного ареста — с 14:20 час. 28.08.2019 года», — сказала Солопова. Само решение нижестоящей инстанции об аресте Мосгорсуд оставил в силе.

Ранее Яшин на свое странице в Twitter сообщил, что по итогам рассмотрения апелляции на этот арест Мосгорсуд сократил ему срок содержания под стражей на 50 минут.

Арест, назначенный Тверским судом, стал пятым подряд для Яшина. Суд счел, что политик вновь нарушил статью Административного кодекса об организации публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), когда призывал выходить на митинг, не согласованный со столичными властями, и приговорил его к десятидневному аресту.

Ранее Яшина уже четырежды арестовывали (29 июля, 30 июля, 8 августа, 20 августа) по обвинениям в нарушении той же статьи за организацию несанкционированных акций 14 и 27 июля. Каждый раз после отбытия десятидневного ареста его задерживали на выходе из спецприемника. Подпорин пояснил РБК, что некоторые сроки ранее назначенных арестов Яшину совпадали. «Всего он отсидит 42 дня», — сказал РБК адвокат депутата Вадим Подпорин.

Коррекция времени, которое Яшин проведет под арестом, также связана с обстоятельствами его задержания на выходе из спецприемника после четвертого ареста. Подпорин пояснил РБК, что суд иначе рассчитал время фактического задержания депутата с учетом того времени, которое было затрачено на дорогу до полицейского участка. «29 августа в 14:20 Яшина под конвоем вывезли сразу с территории второго спецприемника. Спустя 50 минут его доставили в ОВД Тверской», — сказал он.

Несанкционированные акции были посвящены поддержке незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Яшин и сам намеревался выдвинуть свою кандидатуру, однако Центризбирком отказал ему в регистрации, объяснив это большим процентом брака в собранных им подписях.

Теги: Илья Яшин, Мосгорсуд, арест, новости РБК
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