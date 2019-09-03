Мосгорсуд объяснил сокращение срока ареста Яшину на 50 минут

Мосгорсуд не сократил, а уточнил срок наказания для муниципального депутата по Красносельскому округу Ильи Яшина, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Тверской суд 29 августа назначил в качестве наказания Яшину за призывы к несанкционированной акции 3 августа арест на десять суток, сегодня слушалась апелляция на это решение.

«[Суд] не сократил, а подправил период исчисления ареста. Сроки исчисления административного ареста — с 14:20 час. 28.08.2019 года», — сказала Солопова. Само решение нижестоящей инстанции об аресте Мосгорсуд оставил в силе.

Ранее Яшин на свое странице в Twitter сообщил, что по итогам рассмотрения апелляции на этот арест Мосгорсуд сократил ему срок содержания под стражей на 50 минут.

Арест, назначенный Тверским судом, стал пятым подряд для Яшина. Суд счел, что политик вновь нарушил статью Административного кодекса об организации публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), когда призывал выходить на митинг, не согласованный со столичными властями, и приговорил его к десятидневному аресту.